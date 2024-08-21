Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, bir genç, dokunduğu aydınlatma direğinden kaçak elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Ege Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Olayın detayları

Dün gece saat 22.00 sıralarında gerçekleşen üzücü olayda, 16 yaşındaki Melih Ayvaz’ın site içerisindeki aydınlatma direğine dokunması sonucu kaçak elektrik akımına kapıldığı belirtildi. Elektrik çarpması sonucu yere yığılan Ayvaz'ı gören site sakinleri hemen acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Sağlık ekipleri olay yerine hızla intikal ederek, genç çocuğu ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Ayvaz'ın hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.