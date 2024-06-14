Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir olayda, elektrik aksamında çıkan yangın sonucu bir kamyonet tamamen küle döndü.

Dumanlar aniden yükseldi

Olay, Manavgat ilçesinin Side Mahallesi Celal Gürsel Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Kamyonet, seyir halindeyken Ahmet Yüksel tarafından kullanılıyordu ve aniden dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alev alan aracı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kamyonet kullanılamaz hale geldi

İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ancak kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri de inceleme başlattı. Kamyonetin yanma nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.