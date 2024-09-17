Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde, elektriksel bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sonucunda 4 ev kullanılamaz hale geldi. Olayda büyük maddi zarar meydana geldi.

Yangının detayları

Edinilen bilgilere göre, Akyuva köyünde Tevfik S., İsmail S., Sabahattin S. ve Hasan S.’ye ait evlerde elektrik arızası nedeniyle çıkan yangın hızla yayıldı. Yangında 2 ev tamamen yanarken, 2 ev ise kısmen zarar gördü. Evin tamamen yandığı iki bina ve kısmen tahrip olan diğer iki bina, büyük bir maddi kayba yol açtı.

Köy sakinleri yangını ihbar etti

Yangını fark eden köy sakinleri hemen durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek yaklaşık 5 saat süren bir çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Şuhut Kaymakamı incelemelerde bulundu

Olayın ardından Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, jandarma ekipleriyle birlikte Akyuva köyüne giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Eser, yangının etkilediği alanlarda bilgi alarak durumu yerinde değerlendirdi.