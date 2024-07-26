İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz’da meydana gelen elektrik çarpması sonucu iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, soruşturma süreci hız kazandı. Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümüyle ilgili gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

Korkunç olayın ayrıntıları ve gözaltı sayısındaki artış

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor. İlk aşamada su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan 14 kişi tutuklanmıştı.

Bugün, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firmaların yöneticileri de dahil olmak üzere 6 kişi daha gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte toplam gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Olayın nedenine ilişkin detaylar ve sorumluluk paylaşımları üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.

Soruşturma ve yeni gözaltılar

Soruşturma çerçevesinde, olayın meydana geldiği bölgede altyapı ve elektrik işlemleriyle ilgilenen firmaların yetkilileri detaylı bir şekilde inceleniyor. Gözaltına alınan kişiler arasında, firmaların yöneticilerinin yanı sıra, teknik ekip ve saha çalışanlarının da bulunduğu bildirildi. Bu kişiler, olayın meydana gelmesindeki ihmal ve sorumluluk iddialarıyla ilgili olarak ifade veriyor.

Olayın ciddiyeti ve kamuoyunda yaratılan etki

Olayın ardından yaşanan gelişmeler, hem kamuoyunda hem de ilgili kurumlarda büyük bir üzüntü ve endişe yarattı. Elektrik çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kişinin aileleri ve yakınları, olayın sorumlularının adalet önünde hesap vermesini talep ediyor. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, toplumda adalet duygusunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.