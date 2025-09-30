Berivan KAYA/EGEDESONSÖZ İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 42 sanıktan 30’u için cezalandırma talep edilirken, 9 sanığın ise beraati istendi.

NE OLMUŞTU?

12 Temmuz 2024’te sağanak yağış sonrası oluşan su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Olayın ardından İZSU ve GDZ Elektrik A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 42 kişi hakkında dava açılmıştı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada savcılık makamı dosyanın tamamlandığını bildirerek mütalaasını sundu.

Mütalaada; İZSU ve GDZ Elektrik A.Ş. bünyesinde görev yapan yöneticiler ile teknik personelden oluşan 30 kişinin “tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan cezalandırılması istendi. Ayrıca tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamı talep edildi.

9 SANIK İÇİN BERAAT TALEBİ

Olayda kusur ve ihmali bulunmadığı belirtilen Ahmet Çelik, Hakan Günay, Mehmet Zeki Alkan, Tahsin Erdoğan, Ufuk Eryılmaz, Uğur Yüksel, Erkut Bozkurt, Halit Özpelit ve Serhat Ekin için beraat talebinde bulunuldu.

DOSYASI AYRILAN İSİMLER

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ile önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’nun dosyası ise yargılamadan ayrıldı.

AİLELERİN TUTUMU

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın ailesi davaya müdahil olmayacaklarını açıkladı. Özge Ceren Deniz’in babası Ahmet Deniz ise adalet talebini yineleyerek, “Bu ülkede kimse sokakta yürürken ölmesin” dedi.

DELİLLER KORUNACAK

Savcılık, olay yerinde bulunan iki kablonun dosyada delil olarak saklanmasını da istedi.

Mahkeme, sanıkların son savunmalarını aldıktan sonra kararını açıklayacak.