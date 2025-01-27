1 Şubat 2025’ten itibaren elektrik faturalarındaki önemli değişiklik devreye girecek. Bu tarihten sonra, aylık 417 kWh’yi aşan aboneler elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden alacak ve faturaları artacak. Ancak, bu düzenleme sadece yüksek tüketim yapan yüzde 3'lük bir kesimi etkileyecek.

Yüksek tüketim yapan aboneler etkilenecek

Yeni düzenleme, aylık 417 kWh'den fazla elektrik tüketen aboneleri kapsayacak ve yalnızca bu grubun yüzde 3’ü, yani yaklaşık 1.2 milyon haneyi etkileyecek. Diğer aboneler ise mevcut tarifeden etkilenmeyecek ve faturaları aynı kalacak.

Yeni tarife uygulaması nasıl olacak?

Yüksek elektrik tüketimi yapan meskenler ve ticarethaneler, yeni tarifeye dahil olacak. Şu an 1.050 TL’nin üzerinde elektrik faturası ödeyen meskenler ve 5.000 TL'nin üzerinde ödeme yapan ticarethaneler daha yüksek faturalarla karşılaşacak. Bu değişiklikle, örneğin 1.050 TL’lik bir fatura 2.000 TL’ye kadar yükselebilecek.

Yeni düzenleme ile faturalar nereye gidiyor?

Ortalama bir evin elektrik faturası şu an 414 TL civarında. Bu değişiklikle, çoğu abonenin faturasında herhangi bir artış olmayacak. Ancak, daha fazla enerji tüketenler için maliyetler yükselecek. Yaz aylarında enerji tüketimi yüksek olan cihazlar kullanıldığında ise faturalar önemli ölçüde artabilir.

Hazine desteği kaldırılıyor

Yeni düzenleme ile birlikte, Hazine’den sağlanan 50 milyar TL’lik destek kaldırılacak. Bu, özellikle yüksek tüketim yapan aboneler için, elektrik hizmetinin gerçek maliyetler üzerinden sunulacağı anlamına geliyor.

Serbest tüketici anlaşmaları

Bin TL'nin üzerinde fatura ödeyen meskenler, daha uygun tarifelere geçebilmek için elektrik şirketleriyle serbest tüketici anlaşması yapma hakkına sahip olacak. Bu sayede, daha uygun fiyatlardan elektrik alabilecekler.

Yeni düzenleme kimleri kapsamıyor?

Bazı kamuya hizmet veren yerler, yeni düzenlemeden muaf tutulacak. Cami, Cemevi, AFAD barınma merkezleri gibi özel yerler mevcut tarifeye devam edebilecekler.