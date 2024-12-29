Türkiye'de elektrik sektöründe büyük bir değişim başlıyor. Artık, düzenli elektrik ödemesi yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından kabul edilen yeni tüketici hizmetleri yönetmeliği, sektördeki birçok önemli düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Bu yeni adım, elektrik aboneliği sürecini daha kullanıcı dostu hale getirecek ve tüketicilerin mağduriyetini önleyecek.

Kaçak elektrik kullanımı daha hızlı tespit edilecek

EPDK'nın son toplantısında kabul edilen yönetmelik, elektrik dağıtımı ve tüketimi üzerine önemli değişiklikler içeriyor. Kaçak elektrik kullanımını engellemeye yönelik denetimler daha etkili ve hızlı bir şekilde yapılacak. Yeni düzenleme ile birlikte, bu tür suistimallerin tespiti ve tahsilat süreçlerinin daha kısa sürede gerçekleşmesi sağlanacak.

Güvence bedeli uygulaması resmen kaldırılıyor

Yönetmelikte dikkat çeken bir diğer önemli değişiklik ise güvence bedeli uygulamasının kaldırılması. Artık, elektrik faturalarını düzenli ödeyen tüketiciler, aynı bölgedeki yeni aboneliklerinde güvence bedeli ödemek zorunda kalmayacak. Bu değişiklik, risksiz tüketiciler için abonelik süreçlerini hızlandıracak ve altyapı kolaylıkları sağlayacak. Tüketicilere daha hızlı enerji hizmeti sunulması hedefleniyor.

Yeni düzenlemeyle, düzenli ödeme yapan vatandaşların daha iyi bir hizmet alması sağlanacak. Bu değişikliklerin sektördeki olumlu etkileri kısa sürede görülecek.