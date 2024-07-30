Gündüzbey Mahallesi Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi'ndeki bir elektrik direği yanında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hayatını kaybeden kişinin Nihat Güney (40) olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.