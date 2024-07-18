Geçtiğimiz günlerde İzmir’de yaşanan elektrik kazasına dikkat çekerek, benzer olayların önlenmesi için çağrıda bulunan Elektrik mühendisi ve CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, alınabilecek tedbirler hakkında konuştu.

‘Önleyici tedbirler alınmalı!’

Elektrik tesisatlarında kaçakların artmasına yol açan başlıca faktörler hakkında konuşan Özdağ, önleyici tedbirler alınması gerektiğini de vurguladı. Özdağ, yalıtım hatlarındaki bozulmaların ve aşınmaların yanı sıra yanlış tesisat bağlantıları, topraklama problemleri, sistem dengesizlikleri, nem ve suya maruz kalmalar gibi durumların da etkili olduğunu söyledi. Özdağ, elektrik tesisatlarında düzenli bakımın önemini vurgulayarak, bu tür kazaların önüne geçmek için kullanıcıların ve yetkililerin dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, elektrik güvenliği konusunda bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini ve bu konuda toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesinin önemli olduğunu da dile getirdi.

‘Güvenlik meselesi!’

Elektrik tesisatında kaçakların sıkça görülmesinin nedenleri ve bu konuda kullanılan teknolojik yenilikler önemli bir güvenlik meselesini gündeme getirdiğini söyleyen Özdağ, elektrik tesisatında kaçakların yaygın olarak görülmesinin altında yatan nedenlerden bahsetti. Özdağ, “Yalıtım hatlarının bozulması veya aşınması, yanlış tesisat bağlantıları, yetersiz topraklama, nötr-faz dengesizlikleri, nem ve su maruziyeti, fiziksel hasarlar, yaşlı ekipmanlar, aşırı yüklenme ve harmonik bozulmalar gibi faktörlerin kaçak akımları artırabileceğini ve güvenlik riskleri oluşturabilmektedir” diye konuştu.

‘Teknolojik çözümler kaçak akımları önleyebilir’

Kaçakların tespiti ve önlenmesinde kullanılan modern teknolojik çözümlere de değinen Özdağ, “Kaçak akım röleleri, akıllı sensörler, termal kameralar, akım transformatörleri, dijital izleme sistemleri, yalıtım izleme cihazları ve harmonik analizörler gibi teknolojilerin, elektrik tesisatlarının güvenliğini artırmak ve kaçak akımların etkilerini minimize etmek için önemli katkılar sağlar. Öte yandan, elektrik kaçağı tespit ve onarım süreçlerinde de bazı problemler ile karşılaşabiliriz. Gizli kaçakların tespitinin zorluğu, yanlış tespitlerin gereksiz müdahalelere yol açabileceği, zaman kaybının operasyonel kesintilere neden olabileceği, ekiplerin yetersiz eğitimi ve maliyetlerin yüksek olması gibi konuların, sektördeki çalışmaları etkileyen başlıca faktörlerdir” şeklinde konuştu. Ayrıca bu süreçte, hem teknik altyapının güçlendirilmesi hem de personel eğitimlerinin artırılması gerektiğinin altını da çizen Özdağ, elektrik güvenliği konusundaki bilinçlendirme çalışmalarının da önemine değinerek, bu alanda daha sağlam adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

‘Eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları büyük önem taşıyor!’

Elektrik kaçaklarının önlenmesi ve tespiti konusunda ileri teknolojilerin yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının da büyük önem taşıdığını belirten Özdağ, alınabilecek tedbirleri de sıraladı. Özdağ, “Elektrik mühendisleri ve teknisyenleri için düzenli eğitim programları düzenlenmeli ve güvenlik konuları sürekli olarak yenilenmelidir. Elektrik güvenliği konusunda toplumun genel bilinç düzeyini artırmak için medya, kamu spotları, reklamlar ve sosyal medya gibi platformlar aktif olarak kullanılmalıdır. Ayrıca, eğitim kurumları ve meslek okulları da elektrik güvenliği dersleri veya seminerler düzenleyerek öğrencilerin bilinçlenmesine katkıda bulunabilir” dedi.

Erken müdahalede etkili çözümler

Akıllı sensörler, termal kameralar, akım transformatörleri ve IoT tabanlı diğer cihazlar, elektrik tesisatlarında kaçak akımlarını tespit etmede ve erken müdahalede büyük rol oynadığını vurgulayan Özdağ, “Bu teknolojiler, sistemlerin sürekli izlenmesini sağlayarak olası sorunların hızla tespit edilmesine yardımcı olur. Elektrik tesisatlarının düzenli bakımı, kaçakların önlenmesinde kritik öneme sahiptir. Periyodik bakımlarla izolasyon hataları ve diğer potansiyel riskler önceden belirlenir, böylece büyük arızaların ve kazaların önüne geçilmiş olur. Uzaktan izleme sistemleri sayesinde, elektrik tesisatlarının durumu anlık olarak takip edilebilir ve anormal durumlar hızla raporlanabilir. Bu da operasyonel kesintilerin minimize edilmesine ve güvenlik standartlarının korunmasına yardımcı olur. Elektrik tesisatı kurulumu ve bakımı süreçlerinde ulusal ve uluslararası standartların belirlenmesi ve uygulanması, güvenlik açısından sistematik bir yaklaşım sağlar. Bu da kaçak akımları ve diğer güvenlik ihlallerini azaltmaya yardımcı olur. Bu önlemler, elektrik güvenliği konusunda toplumun genel farkındalığını artırarak, kazaların önlenmesine ve elektrik tesisatlarının daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

‘Elektrik hizmetine erişim ticarileştirilmemeli!’

Son olarak elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi hakkında konuşan Özdağ, “Hizmet kalitesi, fiyat artışı, denetim zorluğu, erişim problemleri ve sosyal bir hak olan elektrik hizmetine erişimi ticarileştirmek gibi nedenlerden dolayı, özelleştirmeyi doğru bulmuyorum” şeklinde sözlerini noktaladı.