Yangın, saat 23.30 sıralarında Karşıyaka'nın Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan 7532 Sokak üzerindeki 4 bloklu bir sitede meydana geldi. Elektrik kesintisi nedeniyle evde aydınlanmak için mum yakan EB ve İ.EB, bir anda alevlerin yükselmesiyle büyük bir korku yaşadı.

Komşuların ihbarıyla ekipler seferber oldu

Mumun neden olduğu yangın hızla büyürken, apartman sakinleri durumu fark edip itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye hızla sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederken, apartman sakinleri de tedbir amacıyla tahliye edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangının daha fazla yayılmasını engelledi.

İtfaiye ekipleri hayat kurtardı

Yangın esnasında EB, kendi çabalarıyla evden çıkmayı başarırken, kardeşi İ.EB dairede mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri hızla daireye girerek İ.EB'yi kurtardı. Her iki kardeş de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kardeşin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından site sakinleri evlerine geri döndü. Evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için detaylı araştırma yapılacağı bildirildi.