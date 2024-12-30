Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi, önceki yılın aynı dönemine göre 4,64 artarak 25 milyon 841 bin 786 megavatsaat oldu. Elektrik üretiminin en büyük payı, ithal kömür santralleri aldı. Ekim ayında lisanslı üretimin yüzde 27,1'i ithal kömür santrallerinden ayrıldığı, bunun yüzde 20,4'ü ile doğal gaz santralleri, yüzde 16,2'si ile hidroelektrik santralleri, yüzde 13,8'i ile linyit kömür santralleri ve yüzde 11,1'i ile rüzgar santralleri izledi. .

Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı artıyor

Elektrik üretim kaynaklarına göre sıralandığında, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi gibi kullanılabilir kaynaklar da dikkat çekti. Bu kaynaklar, Türkiye'nin elektrik üretiminin önemli bir yerini sürdürüyor.

Elektrik tüketiminde sektörel dağılım

Ekim ayında faturalanan elektrik tüketiminin geçen yılın aynı özelliklerine göre yüzde 1,21 artarak 22 milyon 110 bin 253 megavatsaat olarak gerçekleşti. Tüketimin sektörel durumu şu şekilde gerçekleşti: Yüzde 43,8'i sanayi sektörü tarafından kullanılırken, yüzde 25,6'sı kamu ve özel hizmetler sektörüne ait, yüzde 24,3'ü ise mesken aboneleri tarafından tüketildi. Aydınlatma ve birleştirme payı sırasıyla yüzde 2,4 ve yüzde 3,9 oldu.

Elektrik Tüketici Sayısı ve kurulu güçte artış

Türkiye'deki elektrik olaylarının sayısı da arttı. Ekim ayında, kaçakçılık sayısı yüzde 1,7 artarak 50 milyon 451 bin 562'ye ulaştı. Bu artış, özellikle mesken yönetimleri ve yönetim faaliyetinde gözlemlendi. Aydınlatma harcamalarındaki artış ise yüzde 1,7 olarak kaydedildi. Ancak sanayinin gücünün yüzde 5,5'lik bir düşüş yaşandı.

Elektrik Kurulu Gücü Artmaya Devam Ediyor

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, ekimde geçen yılın aynı özelliklerine göre yüzde 1,03 artarak 96 bin 722 megavata ulaştı. Kurulu gücün sektörel gidişatında, doğal gaz çevrim santralleri yüzde 25,4 ile en büyük pay alırken, barajlı hidroelektrik santralleri yüzde 24,7 ile ikinci sırada yer aldı. Rüzgar santralleri yüzde 12,7 ile üçüncü sırada yer alıyor.