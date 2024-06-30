İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası, elektrik yangınlarının modern toplumlar için ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayarak toplumu bilgilendiriyor. Her yıl yüzlerce insan elektrik kaynaklı yangınlar nedeniyle zarar görmekte veya hayatını kaybetmektedir. İstanbul İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre yangınların %70'i elektrik kaynaklıdır.

Yangına dayanıklı kablo kullanımı

Oda Başkanı Haluk Bozali, özellikle yaz aylarında artan elektrik kullanımının ve aşırı sıcakların kabloların ve sigortaların yetersiz kalmasına yol açarak yangın riskini artırdığını belirtti. Bozali, evlerde ve iş yerlerinde elektrik tesisatının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini, yangına dayanıklı kabloların kullanılmasının önemini vurguladı.

Yangın söndürme ekipmanları

Yangınlara karşı alınması gereken önlemler arasında tesisat bakımı, yük dengelemesi, kısa devre koruması ve uygun yangın söndürücülerinin bulundurulması yer alıyor. Elektrik yangını durumunda güvenliği sağlamak için elektriği kesmek ve yangın söndürme ekipmanlarıyla müdahale etmek önem taşıyor.