Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölge halkı ve yetkililer tarafından fark edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.

Kıvılcımlar yangını büyüttü

İlk müdahale sırasında yangının kontrol altına alındığı belirtilse de, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangının yeniden büyümesine neden oldu. Kıvılcımlar, yangının etkisini artırarak geniş bir alana yayılmasına yol açtı. Emirdoğan Mahallesi'nin üst kısımlarına kadar ulaşan yangına müdahale eden ekipler, zorlu hava koşulları ve arazinin zorluğuna rağmen mücadelelerini sürdürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına yalnızca profesyonel ekipler değil, bazı gönüllü vatandaşlar da destek veriyor. Bölgede yaşayanlar, ellerinden gelen yardımı yaparak yangının kontrol altına alınmasına katkıda bulunuyorlar.

Vali Canbolat'ın Açıklamaları

Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının durumu hakkında açıklamada bulundu. Canbolat, "Aşağıkayacık Mahallesi'nde yaklaşık 150 dönüm alanda çıkan yangın, ilk etapta kontrol altına alınmıştı. Ancak elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın yeniden büyüdü. Şu anda hem havadan hem de karadan tüm ekiplerimiz yangını yeniden kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor" dedi.