Yurt genelinde yaşanan sıcak hava dalgası ve buna bağlı olarak artan klima kullanımı ile tarımsal sulama faaliyetleri, elektrik tüketiminde tarihi bir zirveye neden oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, 9 Temmuz'da ulaşılan tüketim seviyesi, bir önceki rekor olan 17 Ağustos 2023 tarihini geride bıraktı.

Sıcak hava dalgası tüketimi artırdı

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, klima kullanımını tetikleyerek elektrik tüketimini yükseltti. Özellikle öğleden sonra saatlerinde yaşanan yoğun sıcaklık, saat 15.00'te 55 bin 556 megavatsaat ile en yüksek tüketim değerine ulaşılmasına sebep oldu. Gece saatlerinde ise tüketim 36 bin 858 megavatsaate kadar düştü.

Elektrik üretimi ve kaynakları

Türkiye'de 9 Temmuz'da toplam 1 milyon 144 bin 454 megavatsaat elektrik üretildi. Üretimde en büyük payı %20,6 ile doğalgaz santralleri aldı. İthal kömür santralleri %19,8 ile ikinci, barajlı hidroelektrik santralleri ise %16 ile üçüncü sırada yer aldı.

İthalat ve ihracat dengesi

Türkiye, 9 Temmuz'da 6 bin 779 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 10 bin 162 megavatsaat elektrik ithal etti. Bu durum, iç talebi karşılamak için ithalatın gerekli olduğunu gösteriyor.

Enerji verimliliği ve tasarruf önemi

Elektrik tüketimindeki rekor artış, enerji verimliliği ve tasarrufun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bireysel ve kurumsal düzeyde alınacak önlemlerle enerji tüketimi kontrol altına alınabilir ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için önemli adımlar atılabilir.