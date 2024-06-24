Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), taşra işyerlerinde istihdam edilmek üzere 238 daimi işçi, 5 engelli işçi ve 8 eski hükümlü olmak üzere toplam 251 kamu işçisi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 5 gün sürecek.

EÜAŞ, personel alımı kapsamında çeşitli mesleklerde toplam 251 kamu işçisi alacak. İlan edilen pozisyonlarda makine teknisyeni, elektrik teknisyeni, elektronik teknisyeni, kimya teknisyeni, büro işçisi (engelli) ve teknisyen (eski hükümlü/TMY) yer alıyor.

Başvurular İŞKUR Üzerinden Yapılacak

EÜAŞ personel alımları için başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 5 gün sürecek. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler.

İşe Alım Şartları

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen şartları taşıması, İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması, Tekirdağ'da trafik yoğunluğu devam ediyor Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması, 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında (36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.