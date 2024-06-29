Elektrik tarifelerine yapılan zam, konutlar için yüzde 38, tarım alanları için yüzde 30 olarak belirlendi. Bu zam, Haziran ayı enflasyonuna dahil edilmeyecek ve emeklilerin maaş artışlarına yansımayacak.

Zamların dar gelirliye etkisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 25 Haziran'da elektrik zammını açıkladı. 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak bu zam, dar gelirli vatandaşları daha da zorlayacak. Konutlardaki yüzde 38'lik zam, vatandaşın günlük yaşamını doğrudan etkileyecek. Tarım alanlarındaki yüzde 30'luk zam ise tarım ürünlerinin maliyetlerini artırarak, gıda fiyatlarında artışa yol açacak.

Elektrik ve akaryakıt zammı birlikte

Elektrik zammı, kısa süre önce yapılan akaryakıt zammının hemen ardından geldi. 25 Haziran sonrası yapılan bu zamlar, Temmuz ayı enflasyonuna dahil edilmeyecek. Bu durum, emekli ve memurların maaş artışlarına da yansımayacak, milyonlarca insanın maaşlarında beklenen artış olmayacak.