Elektrikli araçlar (EV), yüksek maliyetleri nedeniyle otomobil pazarında beklenen yaygınlığı henüz kazanmış değil. Ancak, batarya fiyatlarında yaşanan düşüş, önümüzdeki birkaç yıl içinde EV fiyatlarının benzinli araç fiyatlarıyla yakınlaşabileceğine işaret ediyor.

Batarya fiyatlarındaki düşüş umut veriyor

Elektrikli araçların üretim maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturan bataryaların fiyatlarında gözlenen düşüş, otomobil üreticilerine ve tüketicilere umut veriyor. Güney Koreli batarya üreticisi SK Innovation sözcüsü, batarya fiyatlarının temel malzemelerdeki düşüşle doğru orantılı olduğunu ve bu düşüşün uygun fiyatlı elektrikli araç üretimine olanak sağlayacağını belirtti. Nikel, bakır ve kobalt fiyatlarındaki gerileme, batarya maliyetlerini aşağı çekerek, elektrikli araç pazarının büyümesine katkıda bulunuyor.

Goldman Sachs ve batarya fiyatlarındaki beklentiler

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, bataryaların otomobil üreticilerine maliyetinin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 23 azaldığını ve kilovat saat başına 115 dolar seviyesine düştüğünü öngörüyor. 2025 yılına kadar batarya fiyatlarının yüzde 20 daha düşeceği beklentisi, elektrikli araçların maliyetlerinin benzinli araçlarla başa baş gelmesine yol açabilir. Analistlere göre, bu durum 2025-2026 yılları arasında bazı pazarlarda gerçekleşebilir.

EV pazarı için kritik faktörler

Batarya fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, Avrupa Birliği’nin 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobillerin satışını yasaklama planları gibi düzenlemeler, elektrikli araçlara olan talebi artırabilir. İngiltere'de 2024 itibarıyla devreye girecek sıfır emisyonlu araç zorunluluğu politikası, elektrikli araç satışlarını hızlandıracak bir diğer faktör. Çin'de ise batarya malzeme fiyatlarındaki düşüş, EV fiyatlarında gerilemeye yol açıyor ve bu durum, elektrikli araç satışlarını artırmaya devam ediyor.

Küresel EV satışlarında Çin'in liderliği

Çin, küresel elektrikli araç pazarında liderliğini sürdürürken, Temmuz 2024 itibarıyla dünya genelinde satılan 1,35 milyon elektrikli aracın 0,88 milyonu Çin'de satıldı. Bu rakam, Çin'deki yıllık yüzde 31'lik bir artışa işaret ediyor. BYD gibi büyük üreticiler, küresel elektrikli araç pazarındaki büyümede öncü rol oynamaya devam ediyor.

Batarya fiyatlarındaki düşüşün tarihsel süreci

ABD Enerji Bakanlığı (DOE), 2008-2023 yılları arasında lityum-iyon bataryaların fiyatlarında yüzde 90'lık bir düşüş yaşandığını açıkladı. 2008 yılında kilovat saat başına 1.415 dolar olan fiyatlar, 2023'te yaklaşık 139 dolara kadar düştü. Bu düşüş, EV maliyetlerinin daha da azalmasına ve benzinli araçlarla rekabet edebilir seviyeye gelmesine katkıda bulunacak.

Metal fiyatlarındaki düşüşün, önümüzdeki birkaç ay içinde elektrikli araç üreticilerine yansıması bekleniyor. Tesla CEO'su Elon Musk, lityum fiyatlarındaki büyük düşüşlerin batarya maliyetlerini azalttığını ve bu durumun EV fiyatlarını aşağı çekebileceğini belirtti. Geçtiğimiz yıl lityum fiyatları yüzde 70'ten fazla değer kaybederek, elektrikli araç üreticilerine maliyet avantajı sağladı.