Elektrikli otomobil sektörü, Tesla ve BYD gibi dev şirketlerin liderliğinde büyümeye devam ederken, küçük girişimler birer birer zorluklarla karşılaşıyor. Son olarak, yedi yıldır faaliyet gösteren elektrikli araç üreticisi Canoo, iflas başvurusunda bulundu. Şirket, faaliyetlerine derhal son vereceğini ve finansal zorluklar nedeniyle iflas sürecine girdiğini duyurdu.

Faaliyetler sonlanıyor

Canoo, iflas başvurusunun ardından, 49'dan az alacaklıya borçlu olduğunu ve 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında değişen yükümlülüklerinin bulunduğunu açıkladı. Şirket, çalışanlarını zorunlu izne çıkarırken, Oklahoma eyaletindeki fabrikasını da kapattı. Bu gelişmeler, Canoo'nun son zamanlarda finansal ve operasyonel olarak büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

SPAC ile birleşme ve iflas süreci

Canoo, 2020 yılında özel amaçlı bir satın alma şirketi (SPAC) ile birleşerek halka açılmayı tercih etmişti. Ancak bu adım, şirketin beklediği başarıyı elde etmesine yetmedi. Şirket, halka açıldıktan sonra yalnızca birkaç elektrikli minibüs üretti ve bunları müşterilerine teslim etti. Yine de, şirketin finansal durumu zamanla kötüleşti. Kasım ayında şirketin bankada sadece 700 bin dolar kaldığı bildirildi.

Canoo’nun iflası, elektrikli araç girişimlerinin karşılaştığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Daha önce Fisker, Lordstown Motors, Proterra ve Arrival gibi birçok elektrikli araç üreticisi de benzer finansal sıkıntılarla karşılaştı ve iflas başvurusunda bulundu.