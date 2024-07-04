Ödemiş Belediyesi, elektrikli araçların giderek artan kullanımına cevap vermek için şehir merkezinde iki yeni elektrikli şarj istasyonunu hizmete açtı. Bu adım, şehirdeki çevre dostu ulaşımı teşvik etmeyi ve ziyaretçilerin konforunu artırmayı hedefliyor.

Ödemiş Belediyesi, elektrikli araç kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkezi noktalarda iki adet yeni şarj istasyonu hizmete açtı. Cumhuriyet Mahallesi Nizam Sokağı'ndaki taksi durağı yanı (Eski otogar yanı) ve Anafartalar Mahallesi Salı Pazarı Parkı Belediye Kafeteryası yanında yer alan bu istasyonlar, bölgedeki ilk elektrikli şarj noktaları olarak dikkat çekiyor. Şarj istasyonları, kullanıcıların akıllı telefonlarında bulunan haritalar üzerinden kolayca erişilebilir durumda olacak. Ödemişli elektrikli araç sahipleri ve şehre gelen ziyaretçiler, bu istasyonların konum bilgisine anlık olarak ulaşabilecek ve ihtiyaçlarına göre planlama yapabilecekler.

Teknolojiye uygun adımlar

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, yapılan açıklamada, “Çevre dostu ulaşım şekli olarak elektrikli araç kullanımı giderek artıyor. Biz de bu teknolojiye uygun adımlar atarak şehrimizin altyapısını güçlendiriyoruz. Yeni şarj istasyonlarımız, hemşehrilerimizin ve şehrimize gelen konukların hayatını kolaylaştıracak, aynı zamanda şehrimizin turistik ve tarihi güzelliklerini keşfetmelerine olanak tanıyacak” dedi.

İlk aşama tamamlanıyor

Ödemiş Belediyesi, şarj istasyonları projesinin ilk aşamasını tamamladıktan sonra, ihtiyaç artışına göre yeni şarj noktaları kurma planları yapıyor. Bu adımın, şehirdeki sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesi ve teknolojinin getirdiği avantajlardan en iyi şekilde yararlanılması amacına hizmet ettiği belirtiliyor.