Aydın’ın İncirliova ilçesinde yaşanan trajik bir kaza sonucunda, elektrikli motosiklet kullanan 13 yaşındaki bir çocuk, karşıya geçen bir yayaya çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi Şirinevler Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, 13 yaşındaki K.Y adlı çocuk, elektrikli motosikletiyle seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan A.Ş adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem çocuk hem de yaya yola savruldu. Olay sonrasında panikleyen çocuk, hızla olay yerinden uzaklaştı.

112 acil sağlık ekipleri, olay yerine çağrıldı ve yaralı kadına ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri de olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Olay yerinden kaçan çocuğun babası, olayın ardından bölgeye gelerek oğlunun korkup eve döndüğünü ifade etti. Polis, olayın tüm detaylarını aydınlatmak üzere soruşturmayı sürdürüyor.

Elektrikli motosikletin karıştığı kaza sonucunda yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından hızla müdahale edilerek hastaneye sevk edildi. Yaralanma durumuyla ilgili detaylar sağlık kuruluşundan verilecek.

Polis ekipleri, olay yerinde ve çevresinde inceleme yaparak kazanın nasıl gerçekleştiğini ve sorumlulukları belirlemeye çalışıyor. Bu süreçte, çocuğun yaşına ve olaya ilişkin tüm detaylar göz önünde bulundurulacak.