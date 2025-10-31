Artık elektrik tüketimi yıllık belirli bir limiti aşan aboneler devlet desteği alamayacak. 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, elektrik tüketimi fazla olan aboneler artık devlet desteği alamayacak. Karar, elektrik faturalarının tutarını doğrudan etkileyecek.

Yıllık 4 bin kWh’yi aşan mesken tüketicileri artık devlet desteği kapsamı dışında olacak. Bu tüketim seviyesine denk gelen ortalama aylık faturası 984 liranın üzerinde olan aboneler, 1 Ocak 2026’dan itibaren destekten faydalanamayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2026 yılı “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Düzenlemeye göre:

Mesken tüketici grubunun yıllık tüketim sınırı 4 bin kWh olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, apartmanlar, konut siteleri ve ortak kullanım alanları bu kapsamda değerlendirilecek.

AFAD tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini için kullanılan tesisler ve tarımsal faaliyetlerde yıllık sınır 150 milyon kWh, diğer tüketici gruplarında ise 15 bin kWh olacak.