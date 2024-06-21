Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) öncülüğünde hayata geçirilen Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), 1 Ocak 2025 tarihine kadar yıllık tüketim seviyesi belirli oranın üzerinde olan tüm aboneler için zorunlu hale gelecek.

MASS, ev ve işyerlerindeki elektrik tüketimini akıllı sayaçlar aracılığıyla takip ederek, kullanıcıların cep telefonları üzerinden işlemlerini yönetmelerini sağlayacak. Sistem, elektrik sayaçlarıyla merkezi yazılım arasında iki yönlü haberleşme sağlayarak tüketim verilerinin doğrulanmasını ve saklanmasını mümkün kılıyor.

Gerekli altyapı oluşturulacak

EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) tarafından geliştirilen mobil uygulama, akıllı sayaçların geçmişe dönük verilerini içerecek şekilde 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanacak. Dağıtım şirketleri ise 1 Temmuz 2024'e kadar gerekli altyapıyı oluşturarak veri sağlama sürecini başlatacak.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ise 1 Ocak 2025 tarihine kadar Merkezi Haberleşme Yazılımı Teknik Şartnamesi'ni yayımlayacak ve dağıtım şirketleri de 1 Nisan 2025 tarihine kadar uygun yazılımları kurarak entegrasyon sürecini tamamlayacak.

Bu kapsamda, dağıtım şirketleri 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren tüm yeni akıllı sayaç ve ilgili teknolojilerin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak standartlara uymak zorunda olacak.