NASA, Güneş’in uzun süredir beklenen düşük aktivite dönemine girmediğini, aksine 2008’den bu yana giderek artan bir hareketlilik gösterdiğini açıkladı. Kurum, bu süreçte yaşanabilecek güneş patlamaları ve koronal kütle atımlarının Dünya’da elektronik cihazlar ve enerji şebekeleri üzerinde etkili olabileceği konusunda uyardı.

Bilim insanlarını şaşırtan hareketlilik

NASA Jet Propulsion Laboratory’den uzay fizikçisi Jamie Jasinski, “Tüm işaretler Güneş’in uzun süreli bir düşük aktivite dönemine gireceğini gösteriyordu. Bu nedenle bu tersine dönüş büyük bir sürpriz oldu,” ifadelerini kullandı.

Güneş döngüsü nedir?

Güneş, yaklaşık 11 yıllık döngülerle hareket ediyor. Bu döngülerin en belirgin göstergesi güneş lekeleri. Lekelerin arttığı dönem “güneş maksimumu”, azaldığı dönem ise “güneş minimumu” olarak biliniyor. Daha fazla leke, daha fazla güneş patlaması ve koronal kütle atımı anlamına geliyor.

Elektronik cihazlar için risk

Artan Güneş aktivitesi uzay havasını doğrudan etkiliyor. Güneş patlamaları ve koronal kütle atımları, GPS sistemlerinde bozulmalara, radyo sinyallerinde kesintilere ve elektrik şebekelerinde sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca uydular için risk oluştururken, NASA’nın Artemis gibi insanlı görevlerinde astronotların daha fazla radyasyona maruz kalabileceği ifade ediliyor.

Tarihsel kayıtlar belirsizlik içeriyor

Güneş lekeleriyle ilgili kayıtlar 1600’lü yıllara kadar uzanıyor. Ancak bazı dönemlerde neden minimum aktiviteye girildiği veya yeniden yükseliş yaşandığı henüz tam olarak anlaşılmış değil. Jasinski, “Güneş’in 1790’da başlayan 40 yıllık minimuma neden girdiğini hâlâ bilmiyoruz,” diyerek bu döngülerin öngörülemezliğine dikkat çekti.