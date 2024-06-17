Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik imza kanunu çerçevesinde düzenlenen elektronik mühürün, tüzel kişilikler için büyük önem taşıdığını belirtti. Uraloğlu, elektronik mühürün, tüzel kişiliklerin belirlenmesi ve verinin bütünlüğünün sağlanması açısından kritik olduğunu ifade etti.

Kurumsal güvenlik artacak

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, elektronik mühürlerin kullanımıyla kamu işlemlerinde dijitalleşme sağlanacak, zaman ve kaynak tasarrufu elde edilecek. Türkiye'de faaliyet gösteren elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının bu süreçte önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Uraloğlu, gerekli hazırlık çalışmalarının tamamlandığını dile getirdi.

Bakan, elektronik mühürün mali mühür yerine kullanılabilmesi için düzenlemelerin yapılmasının ardından uygulamayı başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Elektronik imzaların yanı sıra elektronik mühürlerin de kurumsal güvenliği artıracağını vurgulayan Uraloğlu, bu adımın resmi evrakların güvenliğini sağlamada önemli bir ilerleme olduğunu belirtti.