TCMB tarafından faaliyet izni iptal edilen Papara, kullanıcı fonlarının güvenli şekilde iade edileceğini duyurdu. Şirket, “Ödeme hizmetlerimizi sonlandırıyor, iade sürecini ivedilikle başlatıyoruz” açıklamasını yaptı.

Papara’nın faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet iznini iptal etti.

Resmî karara göre, TCMB’nin 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca Papara’nın tüm ödeme ve elektronik para faaliyetleri durduruldu.

Finans ve teknoloji sektörünün önemli oyuncularından biri olan Papara, kararın ardından kullanıcı fonlarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

“İadeleri ivedilikle başlatıyoruz”

Papara tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın ardından kullanıcıların mağdur edilmemesi için sürecin hızlı ve güvenli bir şekilde yürütüleceği vurgulandı.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 30.10.2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiştir.

"Papara olarak, söz konusu karar doğrultusunda ödeme ve elektronik para hizmetlerimizi sonlandırıyor, ilgili mevzuat kapsamında tüm kullanıcı fonlarının güvenli bir şekilde iadesi için gerekli işlemleri ivedilikle başlatıyoruz."

Kullanıcı fonları güvence altında

Papara açıklamasında, kullanıcıların hesaplarındaki bakiyelerin koruma hesaplarında güvence altına alındığı vurgulandı.

Açıklamada, iade sürecinin tamamen TCMB düzenlemeleri doğrultusunda yürütüleceği ve işlemlerin şeffaflık ve kullanıcı güveni ilkeleri çerçevesinde tamamlanacağı belirtildi.

Şirket, kullanıcıların fon iadeleri ve hesap kapatma sürecine ilişkin detaylı bilgilendirmenin resmi kanallar üzerinden yapılacağını da duyurdu.

TCMB’nin kararı ne anlama geliyor?

TCMB’nin bir elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etmesi, kurumun ödeme ve elektronik para hizmetleri sunamayacağı anlamına geliyor.

Bu kapsamda Papara’nın, artık para transferi, ödeme kabulü, elektronik cüzdan hizmeti gibi işlemleri yürütmesi mümkün olmayacak.

Finans uzmanlarına göre, Papara kullanıcılarının mevcut bakiyeleri mevzuat kapsamında koruma hesaplarından iade edileceği için, fon kaybı yaşanması beklenmiyor.