Elektronik teknolojileri dünyasındaki en son gelişmeleri ve yenilikleri odağına alan ve Ankara’da gerçekleşen "CDT Tech Day" etkinliği, sektör profesyonelleri tarafından geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyük bir ilgiyle karşılandı.ANKARA (İGFA) - Savunma, otomotiv, uzay, havacılık ve tüketici elektroniği profesyonellerini uzun yıllardır Ankara’da bir araya getiren CDT Tech Day etkinliği, bu yıl da katılımcılara sektördeki dönüşümü deneyimleme fırsatı sunarken, geleceğin teknoloji trendlerini keşfetmelerine olanak tanıdı.

Etkinlik boyunca katılımcılar, dünyadaki ve Türkiye'deki başarılı uygulamaları inceleyerek yapay zeka tabanlı otomasyon sistemlerinin ve akıllı üretim çözümlerinin sektöre nasıl entegre edildiğini canlı demolar eşliğinde deneyimledi.

Etkinliğin en dikkat çeken oturumu olan The One And Only Integrated Multi Domain Flow"da, sistem seviyesinden başlayarak elektronik tasarım, kablo tasarımı ve mekanik tasarım süreçlerinin entegre kullanımını ve bu süreçlerde üretilen verilerin PLM sistemleri ile entegrasyonu gösterildi. Bu oturum, daha önce hiçbir üretici tarafından bu şekilde entegre bir akışta sunulmamış bilgileri ve deneyimleri katılımcıların gözleminde gerçekleşmesini sağladı.

YAPAY ZEKA VE AKILLI ÜRETİM ÇÖZÜMLERİ ÖNE ÇIKTI

CDT Tech Day 2024'te yapay zekâ alanında birçok yenilik ve teknoloji ilk kez tanıtıldı. Özellikle yapay zeka destekli yeni tasarım araçları ve akıllı üretim çözümleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Bu yenilikler arasında, elektronik devre tasarımında yapay zeka kullanımının getirdiği yenilikler, üretim süreçlerinde AI tabanlı optimizasyon ve kalite kontrol sistemleri öne çıktı. Ayrıca, makine öğrenimi algoritmaları ile güçlendirilmiş analiz araçlarının nasıl çalıştığı ve sektörde nasıl uygulanabileceği konusunda detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

CDT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Alpay Göğüş, yapay zekanın elektronik tasarım ve üretim süreçlerinde devrim niteliğinde değişiklikler yaptığını belirterek, "Günümüzün rekabetçi ve hızla değişen teknoloji dünyasında, yapay zekanın elektronik teknolojilerine etkisi büyük bir önem taşıyor. Bu yılki CDT Tech Day 2024 etkinliğimizde, yapay zeka tabanlı otomasyon sistemleri ve akıllı üretim çözümlerinin sektördeki entegrasyonunu detaylı bir şekilde ele alarak katılımcılarımıza bu yenilikleri deneyimleme fırsatı sunduk. Gelecek yıllarda, CDT Tech Day'i daha da genişleterek uluslararası bir etkinlik haline getirmeyi planlıyoruz. Yeni teknolojilerin ve uygulamaların hızla geliştiği bu dönemde, etkinliğimizin içeriğini daha da çeşitlendirerek, sektör profesyonellerinin ihtiyaçlarına daha fazla yanıt vermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.