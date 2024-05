Törene katılan Dağdeviren, kadın olmanın zorluklarına ve yaşamındaki örneklik rolüne vurgu yaparak, "Kendiniz olarak kalmak zor, ama bu mümkün. Umarım benim ismimi duyanlar araştırır ve çocuklarına ilham kaynağı olur. Ben bir taneydim, ama biliyorum ki aramızda birçok Canan ve Can var, olmaya da devam edecek" dedi.

Açılış töreninde konuşan Canan Dağdeviren, kreşe adının verilmesinin kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Özellikle kadın olmanın dünya genelinde zorluğuna dikkat çeken Dağdeviren, "Kendiniz olarak kalabilmek çok zor. Ben de bunu hayatımın her alanında yaşıyorum. Hem muhtarın hem de belediye başkanının kadın olmasından dolayı mutluluğumu belirtmek isterim. Her biri genç bilim insanlarına, genç çalışan kadınlara çok güzel rol model. Umarım benim ismimi duyanlar araştırır ve çocuklarına ilham kaynağı olur. Ben bir taneydim, ama biliyorum ki aramızda birçok Canan ve Can var, olmaya da devam edecek. Türkiye’nin, dünyanın her bir yerinde güzel işler yaparak ülkemizi temsil edeceğiz ve daha güzel işlere de imza atacağız. Anadolu insanının sağ duyusuna her zaman güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, bilim insanı Canan Dağdeviren'in kentlerinin yetiştirdiği önemli bir isim olduğuna vurgu yaparak, kreşin adının bu önemli isme verilmesinin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti. Başkan Hürriyet, "Canan Hanım bu kentin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından biri. Öncelikle kentimizin insanına sahip çıkmak anlamında ve onun başarılarını bu kentte hissedilmesini, çocuklara rol model olmasını arzu ediyoruz. Kreşimiz hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Canan Dağdeviren Kreşi'nin açılış kurdelesi kesilirken, sınıflar da gezildi.