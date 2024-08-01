Milli okçu Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bugün saat 20.50'de Türkiye'yi temsil etmek üzere piste çıktı ve ilk turdaki başarılı performansının ardından ikinci tura yükseldi. Sporcumuz, ikinci turda rakibi Mobina Fallah'a karşı üstün bir oyun sergileyerek turu 6-0 kazandı.

İlk sette güçlü başlangıç

Elif Berra Gökkır, ikinci turun ilk setine 8 puanla başladı. Ardından 10 puanlık isabetli bir atışla oyunu dengeleyen Gökkır, son atışında 9 puan alarak seti 27 puanla önde tamamladı.

İkinci sette istikrarlı performans

İkinci sette de istikrarını koruyan genç milli okçu, 9 puanla başladığı seriyi yine 9 puanla devam ettirdi. Son atışında 10 puanla performansını zirveye taşıyan Gökkır, 28 puanla bu seti de kazandı.

Üçüncü sette kesin zafer

Üçüncü sette Elif Berra Gökkır, 10 puanla etkileyici bir başlangıç yaptı. İkinci atışında 9 puan elde eden sporcumuz, büyük bir avantaj sağladı. Son atışında da 9 puanla turu tamamlayan Gökkır, seti 6-0 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Elif Berra Gökkır, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ederek finali hedefliyorum" diye konuştu.