Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz adına mücadele verecek. Bugün saat 20.50 sıralarında piste çıkacak olan milli okçu, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü bu yarışta en iyi derecesini elde etmek için yarışacak.

İlk kez Olimpiyat Oyunları'nda yarışıyor

Olimpiyat Oyunları’nda ilk kez yarışacak olan Gökkır, daha önce elde ettiği başarılarla dikkat çekmişti. Paris’teki bu yarışta da en iyi performansını sergilemeyi hedefleyen Gökkır, Türk spor camiası tarafından büyük bir destekle takip ediliyor.

Yarış öncesinde sosyal medyada destek mesajları yağmuruna tutulan Elif Berra Gökkır, ülkemizi gururlandırmak için en iyisini yapacağına dair inancını dile getirdi. Gökkır’ın performansı, Türkiye’deki spor severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

🇹🇷 Sporcumuz Elif Berra Gökkır, kadınlar bireysel son 64 turunda yarışacak.



📺 20.50'de başlayacak mücadeleyi @trtsporyildiz ve @tabiiresmi'den izleyebilirsiniz.



📲 https://t.co/b8YgyPDPR3 pic.twitter.com/1xRpLAGh2N — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 1, 2024