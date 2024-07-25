Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan okçuluk branşı kadınlar bireysel sıralama yarışmasında 17 yaşındaki milli sporcu Elif Berra Gökkır, 671 puanla hem kariyerinin hem de Türkiye'nin kadınlarda olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaptı. Gökkır, 64 sporcu arasında elde ettiği 5'incilikle büyük bir başarıya imza attı.

Elif Berra Gökkır, 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti. Güney Koreli Sihyeon Lim ise 694 puanla dünya rekoru kırarak birinci sırada yer aldı.