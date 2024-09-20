Yeni eseri için hazırladığı klipten bahseden Doğan, özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Yeni şarkımızın klibini çektik ve az önce arabada tekrar dinledim. Umarım dinleyicilerimiz de beğenir" dedi. Kendisiyle ilgili sorulara da içtenlikle yanıt veren şarkıcı, "Şarkı çıkma aşamasında çok dinlerim, çünkü düzeltmeler yapıyorum. Ancak sonrasında daha çok yeni şeyler dinlemeyi tercih ederim. Dinleyince hatalarımı arıyorum" şeklinde konuştu.

Amerika’daki konser turnesinden yeni dönen Doğan, "New York’a yedi kez gittim ve her defasında farklı deneyimler yaşadım. Bu kez adeta bir gurme gibi şehri gezdim" ifadelerini kullandı. Ayrıca önümüzdeki dönemde İsveç’te hem konser vermek hem de gezmek istediğini belirtti.

Aşk hayatıyla ilgili sorulara da açık yüreklilikle yanıt veren Elif Buse Doğan, "Ben de bir gün el ele dolaşmak ve aşkı yaşamak isterim. Kendime güvenen ve beni kaldırabilecek biriyle Milano’da evlenmeyi hayal ediyorum" diyerek evlenmek istediği şehri de ilk kez açıkladı.