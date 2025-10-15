Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, gümüş piyasasında da sert dalgalanmalar sürüyor. Yatırımcılar “Almak için doğru zaman mı? Satmak mı gerek?” sorularına yanıt arıyor.

Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber’e yaptığı değerlendirmelerde hem Merkez Bankası faiz kararı hem de altın, gümüş ve borsa hakkında önemli uyarılarda bulundu.

“Merkez Bankası pas geçebilir”

Eryılmaz, borsadaki düşüşün ana nedeninin hem iç hem dış belirsizlikler olduğunu vurguladı:

“Eylül ayı enflasyonu beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Bu nedenle Merkez Bankası’ndan faiz indirimi beklentileri törpülendi. Şimdi ise ‘Merkez Bankası pas geçebilir’ beklentisi güçleniyor.”

Borsa İstanbul’da özellikle banka hisselerinde sert satışların yaşandığını söyleyen Eryılmaz, 10.280 seviyesinin kritik olduğunu belirtti.

“Eğer 10.280’in altına sarkarsak düşüşler 9.800’e kadar sürebilir. Yukarıda ise 10.660 geçilmedikçe satış baskısı sürecektir.”

“100-150 baz puan faiz indirimi gelebilir”

Merkez Bankası’nın önümüzdeki ayki faiz kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Piyasa kararsız. Eylül rakamlarından sonra ben de kararsız kaldım ama 100 ila 150 baz puanlık bir indirim gelebilir. Çünkü Merkez Bankası hedefle tahmini birbirinden ayırıyor ve şahin mesajlar veriyor.”

“Reel sektör zorlanıyor, 2026 daha çetin geçecek”

Eryılmaz, reel sektörde finansmana erişimin zorlaştığını vurguladı:

“Bankalarda limit sıkıntısı var, krediye ulaşmak zor. Merkez Bankası sınırlamaları kaldırmayı reddediyor. Bu nedenle yakın vadede büyük bir rahatlama beklememek lazım. 2026 yılı 2025’ten daha zor geçecek.”

Altın ve gümüşte kritik uyarı: “Aşırı alımdayız”

Piyasadaki sert hareketleri değerlendiren Eryılmaz, altın ve gümüşte aşırı alım sinyallerine dikkat çekti:

“İnanılmaz bir hareket var. Rekor üstüne rekor kıran bir altın ve gümüş görüyoruz. Temel analizler bu kadar sert hareketleri açıklayamıyor. Aşırı alımın çok ötesindeyiz.”

“Kesinlikle satmayın ama büyük alım da yapmayın”

Yatırımcılara temkinli strateji öneren Eryılmaz, kademeli ve sınırlı alım tavsiyesinde bulundu:

“İki haftadır artık ‘Almayın’ demiyorum. Evet, alınabilir ama üzmeyecek kadar, kademeli ve çok riskli olmayacak şekilde. Gümüşte volatilite çok yüksek, dikkatli olunmalı.”