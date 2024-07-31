Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 4. sırada tamamladı. 8:02.47'lik derecesiyle yarı finalde yarışan Özbay, olimpiyat sıralamasının belirleneceği D finaline katılmaya hak kazandı.

D finali 2 Ağustos'ta gerçekleşecek

D finali, 2 Ağustos Cuma günü yapılacak ve Elis Özbay, bu yarışta olimpiyat sıralamasında 19-24 arası bir yerde yer almak için mücadele edecek.

Olimpiyatlarda milli kürekçimiz Elis Özbay yarı finale yükseldi! Olimpiyatlarda milli kürekçimiz Elis Özbay yarı finale yükseldi!

Yarı final mücadelesini TRT Spor Yıldız sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

Kaynak: HABER MERKEZİ