Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çifte C/D yarı finalinde serisini 4. sırada tamamladı. 8:02.47'lik derecesiyle yarı finalde yarışan Özbay, olimpiyat sıralamasının belirleneceği D finaline katılmaya hak kazandı.

D finali 2 Ağustos'ta gerçekleşecek

D finali, 2 Ağustos Cuma günü yapılacak ve Elis Özbay, bu yarışta olimpiyat sıralamasında 19-24 arası bir yerde yer almak için mücadele edecek.

Yarı final mücadelesini TRT Spor Yıldız sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

🚣 Kürekte kadınlar tek çifte kategorisinde mücadele 🇹🇷Elis Özbay, C/D yarı finalini 4. sırada tamamladı.#Paris2024 pic.twitter.com/tDjMcqQkwE — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) July 31, 2024