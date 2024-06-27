İSTANBUL (AA) - Elite Naturel, Ankara Polatlı'da kurduğu yeni fabrikasında üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde üretime başlayacak olan yeni tesis, 8 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçiriliyor. Yatırım, altyapı, inşaat, alan çalışmaları, hat kurulumları, makine ekipmanları ve personel istihdamı gibi birçok alanda gerçekleştirilecek.

Yeni açılacak olan fabrikanın, 75-100 kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine katkı sunması bekleniyor.

İnsan kaynakları, idari işler, üretim, kalite ve AR-GE alanlarında hizmet verecek olan personel, fabrikanın dört ana üretim hattında görev yapacak.

Fabrikada, konsantre, meyve işleme, dondurarak kurutma ve hava ile kurutma hatlarında, meyve ve sebzelerin ön işleme ve dönüşüm ürünleri, meyve ve sebze konsantreleri, dondurularak kurutulmuş taze meyve ve sebzeler, fonksiyonel atıştırmalıklar, smoothie karışımları, kurutulmuş meyve ve sebze cipsleri, fonksiyonel krakerler ve posa kurutma ürünleri üretilecek.

Fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte yıllık ciroda yüzde 25 artış bekleniyor. Bu artışın özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu pazarlarındaki büyüme hedefini desteklemesi öngörülüyor.

Yıllık yaş meyve ve sebze işleme kapasitesini 15 bin ton artırarak 45 bin tona ulaştıracak olan şirket, üretim kapasitesini yüzde 50 artıracak.

Sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde, fabrikada güneş enerjisi sistemi projeleri uygulanacak ve biyolojik arıtma tesisi sayesinde hatların temizlenmesinde kullanılan sular arıtılarak doğaya geri kazandırılacak. Ayrıca, meyve ve sebze işlemelerinden çıkan posalar, dondurarak kurutma ve hava ile kurutma hatlarında atıştırmalık veya çay ürünleri için kurutulmuş posalara dönüştürülecek. Bu posaların pet ürünleri olarak kullanılması hedefleniyor.

Karbon emisyonunu azaltmak için gerekli tedbirler ve uygulamalar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

- "Müşterilerimize daha kaliteli ürünler sunarken, doğaya olan sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Çağrı Eşmekaya, Polatlı'da kurulan yeni fabrikanın yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmayarak aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerine de büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Eşmekaya, "Bu yatırımla, yerel ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu pazarlarındaki varlığımızı artırarak, organik ve sağlıklı atıştırmalık ürünlerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını vurgulayan Eşmekaya, "Yeni fabrikamız, çevresel etkileri en aza indirme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım. Müşterilerimize daha kaliteli ürünler sunarken, doğaya olan sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz." değerlendirmesini yaptı.