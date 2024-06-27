Kuşadası'nın tam kalbinde yer alan Elite World Kuşadası, 136 odalı, marina manzaralı lüks bir otel olarak misafirlerine kapılarını açtı. Otel, SPA hizmetleri, toplantı olanakları ve lezzet deneyimleriyle bölgeye yeni bir soluk getiriyor.

Marina manzaralı 136 odası, Fit Life SPA & Health Center'ı, toplantı salonları ve yenilikçi restoranlarıyla Kuşadası'nın turizm potansiyelini yılın her döneminde canlı tutacak.

Açılışa büyük ilgi

Elite World Kuşadası'nın açılışı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Elite World Hotels & Resorts yöneticileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Bölgeye kazandırılan bu önemli tesis, turizm ve iş dünyasından geniş bir ilgi gördü.

Eşsiz bir konaklama deneyimi

Elite World Kuşadası, misafirlerine eşsiz bir konaklama deneyimi sunuyor. Tamamı marina manzaralı odaları, Fit Life SPA & Health Center'ı ile hem dinlenme hem de sağlık turizmi için ideal bir seçenek sunuyor. SPA'da bulunan açık-kapalı havuzlar, sauna, masaj hizmetleri ve modern fitness salonuyla misafirlere kapsamlı bir wellness deneyimi yaşatıyor.

Lezzet durakları

Elite World Kuşadası'nın restoranları arasında öne çıkan Elite Restaurant ve yeni balık restoranı Savlo, yöresel lezzetler ve taze deniz ürünleriyle misafirleri büyülüyor. Ayrıca otel bünyesindeki Vington kafe, seçkin yerel şarapları ve gurme atıştırmalıklarıyla konuklarına özel bir lezzet şöleni sunuyor.

İş ve etkinlikler için ideal ortam imkanı

Elite World Kuşadası, iş dünyası için de ideal bir seçenek sunuyor. 6 farklı büyüklükte ve donanımda toplantı salonlarıyla çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Bu özellikleriyle otel, iş seyahatleri ve etkinlik düzenlemek isteyen konuklara geniş olanaklar sunuyor.

Elite World Kuşadası'nın gelecek planları

Elite World Kuşadası, Kuşadası'nın turizm potansiyelini yıl boyunca canlı tutmayı amaçlıyor. Modern tesis yönetimi ve kaliteli hizmet anlayışıyla bölgeye katkı sağlamayı sürdürecek olan otel, misafir memnuniyetini ve bölge ekonomisine olan katkısını artırarak ilerlemeyi hedefliyor.