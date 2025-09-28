Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi planlanan 11. Yargı Paketi ile senetlere karekod uygulaması getiriliyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde senetlerin filigranla üretilmesi, resmi kayda alınması ve karekod üzerinden anlık doğrulama yapılması öngörülüyor.

Neden getiriliyor?

Senetlere karekod uygulaması, dolandırıcılık ve belge tahrifinin önüne geçmek amacıyla hazırlanıyor. Adli bilişim uzmanları ve yasa yapıcılar, elle doldurulan ve üzerinde oynama yapılan senetlerin yol açtığı mağduriyetleri örnek gösteriyor; yeni sistemle belgelerin gerçekliği anında teyit edilebilecek.

Sahtecilik vakalarına doğrudan müdahale

Uzmanlar, karekodlu senet sayesinde mahkemelerde “belge sahte mi” tartışmalarının azalacağını, doğrulama için uzun bilirkişi süreçlerine gerek kalmayacağını vurguluyor. Bu da dava sürelerini kısaltacak ve yargı yükünü azaltacak.

Sistem nasıl çalışacak?

Senetler artık filigranlı, güvenli millî formatta üretilecek.

Senetlerin üretim ve resmi kayıt süreci e-Devlet üzerinden veya Merkez Bankası ya da kanunda belirtilecek başka bir resmi kurum tarafından yürütülecek.

Her senede benzersiz bir karekod (QR kod) basılacak; karekod tarandığında belgenin düzenlenme bilgileri, düzenleyen kurum/kişi ve işlem tarihi anında görülebilecek.

Kontrol, hem mobil uygulama hem kurum panelleri aracılığıyla yapılabilecek.

Kayıt, dağıtım ve güvenlik önlemleri

Yeni düzenleme, senetlerin kontrollü dağıtımını hedefliyor; çeklerde olduğu gibi yetkili dağıtım kanalları öngörülüyor. Ayrıca karekod ile ilişkilendirilen verilerin güvenliği ve EXIF/metadata temizliği gibi teknik önlemlerle sahteciliğin farklı türlerine karşı savunma güçlendirilecek.

Adli süreçlere etkisi

Karekodla doğrulama mekanizması mahkemelerde hız kazandıracak. "Belgenin üzerinde oynama var mı?" tartışmaları yerini sistem kayıtlarına bırakacak; bilirkişi incelemeleri azalabilecek ve ihtilafların çözümü kısalacak.

Uzman değerlendirmesi ve vatandaşlara tavsiyeler

Adli bilişim uzmanları, geçiş döneminde kamuoyunu bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarının kritik olduğunu söylüyor. Başlangıçta teknik bilgiye uzak vatandaşların desteklenmesi gerektiği, mobil uygulamalar ve kılavuzlarla adaptasyonun kolaylaştırılabileceği belirtiliyor.

Kim sorumlu olacak, uygulama takvimi

Düzenlemenin Meclis takvimi Ekim ayı olarak belirtiliyor. Uygulamanın hangi kurum tarafından yönetileceği (Merkez Bankası veya yetkilendirilecek başka bir resmi birim) yasa metninde netleştirilecek. Geçiş süreci, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra kademeli olabilir; üretim, kayıt ve dağıtım altyapısının hazır hale getirilmesi için süre tanınması bekleniyor.

Olası eleştiriler ve dikkat edilecek noktalar

Küçük esnaf ve kayıt dışı ekonomideki aktörlerin adaptasyonu: Uygulamanın yaygınlaşması için erişim kolaylığı sağlanmalı.

Veri gizliliği ve teknik altyapı: Karekodla ilişkilendirilen bilgilerin korunması için güçlü siber güvenlik önlemleri şart.

Kâğıt maliyeti ve dağıtım: Filigranlı ve güvenli senet üretimi maliyet artışı getirebilir; bu konuda telafi mekanizmaları düşünülmeli.