En büyük hayallerinden biri elma şekeri yemek, A.Ö.'nün... 15 yaşında... Elma şekeri istediğinde, ailesi ona paramız yok diyerek almamış...

Önceki gün, Twitter'da kullanıcı adı "Elma şekeri" olan 15 yaşındaki A.Ö., zorla evlendirildiğine dair attığı tweetler ile gündem oldu. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine yetkililer harekete geçti ve A.Ö.'nün Niğde'de olduğu tespit edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, A.Ö.'nün koruma altına alındığına dair bir basın açıklaması yayınladı. Sosyal Medyanın gücü sayesinde bir çocuk zorla evlendirilmekten kurtuldu. Ama ne yazık ki Ayşegül gibi binlercesi var ve onların seslerini duyurabilecek cesaretleri, belki de imkanları yok.



Ailelerin, bu kara zihniyetleri ne zaman değişir bilinmez ama bir politikacı çıkıp, "Anadolu'da yıllardan beri 14, 15, 16 yaşlarında büyüklerimiz evlenmiş, bunlar aklı başında olmadan mı evlendi? Mutlu yuva kurmuşlardır. İlmi çalışmalara göre de 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre, aklı başındadır, onun şahitliği, onun rızası geçerlidir." ifadelerini kullanıyorsa eğer ortada ciddi bir sıkıntı var demektir. Çocuklar için bu güzellemeyi yapmak büyük rezillik. Hangi hakla çocukların hayatlarını ellerinden alıyorlar. Kendi hayatınızın üzerinde söz sahibi olamamak, başkalarının hayatınızı mahvedecek kararlar vermesi ne kadar korkunç. Bu cehalet, bu rezillik nasıl bitecek? Çocuklardan elinizi çekin!

Umarım A.Ö. hayallerini gerçekleşiterebilir.



Sosyal medya hesabından yazdığı o satırlar;

"Bugün benim son günüm. Nefes aldığım, gülümsediğim son gün. Bir kız çocuğunun, küçük bir gelinin ölüm hikayesi. Yarın en güzel makyajı yapacaklar, kendi ellerimle seçtiğim bembeyaz kabarık kefenimi giydirecekler bana. Cenaze evinde herkes sanki benim cenazem değil de düğün evi gibi cıvıl cıvıl olacaklar. Sanki 15 yaşındaki bir çocuğun katili değillermiş gibi. Evet ben evleniyorum. Acı içerisinde ellerimde kına varken size bu satırları yazıyorum. Siz aileniz yüzünden bir buçuk yıl taciz edilmek ve yarın tecavüz edilecek olmak nasıl bir his bilir misiniz? Sanmam. Aranızda benim gibi birisi yoktur öyle tahmin ediyorum. Benim gibiler genellikle şu anda taciz mağduru ve evde kocalarına nasıl hizmet etmesi gerektiğini öğreniyor. Sanki çocuk değilmişiz gibi. Parmağıma bu yüzüğü taktıklarında 14 yaşına yeni girmiştim. Tam bir buçuk yıl sürdü bu taciz. Bana bunu yapan teyzem pardon kaynanam. Bu işkenceyi yapan da kuzenim değil de müstakbel kocam. İlk başta tesettüre girdim, zorla. Kimseyle konuşmama, evden çıkmama izin vermediler. Pes etmedim, okul okumasam bile istediğim meslek olan yazarlık yapmak istedim. Wattpad ile kendimi geliştirmek için kitap yazmaya başladım. Gizlice, okudum ve bir blog hesabı açtım. Biliyor musunuz, şu an psikolojik olarak iyi isem bu kitaplar sayesinde. Onlar beni cahillikten kurtardı, umut oldu. Bir de Gülzade isminde en yakın arkadaşım. Beni hep destekledi, kendi kurtarmam için. Ve bunu başardı da. Polisi arayıp hayatımı kurtaracaktım. Elma şekeri, benim hayallerim. Küçükken hep yemek istedim fakat paramız olmadığı için yiyemedim. Gülzade, bana umut olduğunu hatırlattıktan sonra dedim ki, 'elma şekerini yiyeceğim' her ne olursa olsun. Tekrar okul okuyup, İstanbul'u görecektim. Bu umudu kendim yarattım. Sonra yavaşça gerçekler bu umudu söndürdü. Polisi arayamazdım, eğer arasaydım ailemi hapse atarlardı. Bir buçuk yaşında annemden bir dakika bile ayrı kalamayan kardeşim için bunu yapamazdım. Şu an susuyorsam sadece kardeşlerim için."