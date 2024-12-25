Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, bir fabrikaya malzeme sağlayan taş ocağında meydana gelen kazada, 40 yaşındaki işçi Şükrü Yılmaz yaşamını yitirdi.

İşçi olay yerinde yaşamını yitirdi

Elmadağ’daki bir taş ocağında iş makinesi devrildi. Rok makinesi olarak bilinen taş kırma cihazının devrilmesi sonucu Şükrü Yılmaz, makinenin altında kaldı. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma başlatıldı

Polis ve savcılık ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Şükrü Yılmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.