İSTANBUL (AA) - eLogo, SAP ile uyumlu yeni e-Dönüşüm paketini hizmete sundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Document and Reporting Compliance (DRC) ürünü lisansına sahip müşteriler, eLogo hesaplarını aktive ederek e-Belgelerini mevzuata uygun bir şekilde Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletebiliyor. Bu ürünle tek ekrandan tüm süreçler yönetilebiliyor ve muhasebesel akışlar tamamlanabiliyor.

Global müşteriler, tüm lokasyonlarında aynı ürünü kullanarak e-Belgelerini oluşturabiliyor. Yasal raporlamalarını küresel olarak yönetirken, uyumluluklarını optimize edip verimliliklerini artırıyor.

eLogo ve SAP'nin global teknik kadrosu ile birlikte gerçekleştirilen DRC entegrasyonu ile ürün en güncel mevzuatlarla uyumlu çalışıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen eLogo Genel Müdürü Başak Kural, eLogo olarak 200'den fazla yazılımla entegrasyonlarının bulunduğunu belirtti.

Her ölçekten müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına cevap verebildiklerini aktaran Kural, "Geliştirdiğimiz entegrasyon sayesinde SAP ekosistemindeki kullanıcılara daha verimli ve gelişmiş bir deneyim sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kural, DRC lisansına sahip kullanıcılarının, ürün içerisinden e-Dönüşüm hizmetlerinden kolayca yararlanabildiğini vurgulayarak, "Globalde yoğun olarak kullanılan DRC ürünüyle entegrasyonu sağlayarak, yereldeki müşterilerimizin yanı sıra global çapta faaliyet gösteren müşteri segmentinde de büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.