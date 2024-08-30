Milyarder Elon Musk, yatırımcıların Dogecoin manipülasyonu iddialarına karşı açtığı davada, Manhattan Federal Mahkemesi tarafından haklı bulundu.

Manhattan Federal Mahkemesi, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, yatırımcılar tarafından Dogecoin'le ilgili açılan davada yaptığı başvurunun lehine sonuçlandığını duyurdu. Yargıç Alvin Hellerstein, Musk'ın paylaşımlarının "gerçeği yansıtmadığını ve abartılı olduğunu" belirtti, ancak bu durumun dolandırıcılık iddialarını desteklemediğine hükmetti. Yargıç, 258 milyar dolarlık davanın düşürülmesine karar vererek, temyiz yolunun kapalı olduğunu bildirdi. Davanın yatırımcılar tarafından yeniden gözden geçirilemeyeceği açıklandı.