X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, konuşmaları sessizce sansürlemesi karşılığında ceza verilmemesine ilişkin yasa dışı bir "gizli anlaşma" teklifinde bulunduğunu ve X'in bunu kabul etmediğini ileri sürdü.

AB Komisyonu'nun X'in karanlık modeller, reklam şeffaflığı ve araştırmacılar için veri erişimiyle ilgili alanlarda AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiğini bildirmesine Musk'tan tepki geldi.

Elon Musk, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AB Komisyonu yasa dışı bir gizli anlaşma teklif etti: Eğer konuşmayı kimseye söylemeden sessizce sansürleseydik bize ceza vermeyeceklerdi. Diğer platformlar bu anlaşmayı kabul etti. X kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu açıklama yaptı

AB Komisyonu, bugün X platformuna yönelik soruşturmada, Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği yönündeki ön bulguların şirkete gönderildiğini açıklamıştı.

Komisyon açıklamasında, yapılan incelemede X platformunun mavi onay işaretinin kullanıcıları yanıltıcı bir şekilde tasarlandığı ve çalıştırıldığı, bunun kullanıcıları aldatmak için kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığı yönünde kanıtlar bulunduğu belirtilmişti.

X'in reklam konusunda gerekli şeffaflığı sağlamadığı kaydedilen açıklamada, AB yasalarında belirtilen koşullar doğrultusunda araştırmacıların kamuya açık verilere erişiminin sağlanmadığı aktarılmıştı.

Açıklamada, X'in bu aşamadan sonra Komisyonun soruşturma dosyasındaki belgeleri inceleyerek ön bulgular karşısında kendisini savunabileceği, ön bulguların teyit edilmesi durumunda X'in dünya çapındaki toplam yıllık cirosunun yüzde 6'sına varan para cezası kesilebileceği ve şirketin ihlali gidermeye yönelik önlemler alması gerekeceği bildirilmişti.