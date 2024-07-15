Teknoloji milyarderi ve Tesla CEO'su Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Musk, sosyal medya platformu X'te, kendisine yönelik iki ayrı suikast girişimi olduğunu belirterek, Iron Man tarzı bir metal zırh üretmeyi düşündüğünü açıkladı.

Tehlikeli zamanlar ve güvenlik önlemleri

Musk, son 8 ayda iki ayrı olayda hayatına son verme girişiminde bulunulduğunu iddia etti. Teksas'taki Tesla genel merkezinden yaklaşık 20 dakika uzaklıkta iki kişinin tutuklandığını belirten Musk, bu tehlikeli zamanlara dikkat çekti. Sosyal medya platformu X'te bir kullanıcının güvenliğini artırma talebine yanıt olarak, "Belki de o uçan metal zırhı yapmanın zamanı gelmiştir" dedi.

Trump'a destek ve iyileşme dileği

Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik tam desteğini belirterek, "Başkan Trump'ı tamamen destekliyorum ve hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Bloomberg News'a göre, Musk ayrıca Trump'ın seçilmesi için çalışan America PAC'e açıklanmayan bir miktarda bağışta bulundu.

Suikast girişimi ve sonrası

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sağ kulağından yaralanan Trump, yanağından akan kanlarla ayağa kalkarak "dövüş" diye bağırdı. Kargaşa sırasında Gizli Servis ajanları saldırganın vurulduğunu bildirdi ve silahlı saldırganın öldüğü doğrulandı. Yetkililer, mitinge katılan bir kişinin hayatını kaybettiğini ve iki seyircinin ağır yaralandığını açıkladı.