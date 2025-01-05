Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk’ın, İngiliz futbol kulübü Liverpool’u satın almayı düşündüğü iddiası spor dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fenway Sports Group (FSG) ile görüşmelerin başladığı belirtilirken, bu dev satın almanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.

Beklenmedik bir eşleşme

Dünya teknoloji ve iş dünyasının öncü isimlerinden Elon Musk, İngiltere’nin köklü futbol kulüplerinden Liverpool'u satın almayı planladığı haberleriyle gündeme oturdu. Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi olan Musk’ın, bu hamlesiyle İngiltere’deki etkisini artırmayı hedeflediği söyleniyor.

6 milyar sterlinlik dev anlaşma

Fenway Sports Group (FSG), 2010 yılında 300 milyon sterlin karşılığında Liverpool’u satın almıştı. Bugün kulübün değerinin Forbes’a göre 4 milyar sterlini aştığı belirtiliyor. Ancak iddialara göre Elon Musk, kulüp için tam 6 milyar sterlini gözden çıkarmış durumda. Bu rakam, Musk’ın 400 milyar doları aşan serveti göz önüne alındığında ödenebilir seviyede.

FSG'den resmi açıklama gelmedi

Liverpool’un sahibi olan FSG Başkanı Mike Gordon ve ortakları, kulübün satışına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Musk’ın bu girişiminin, spor dünyasında önemli bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor.

Musk’ın futbol dünyasına ilgisi

Elon Musk’ın, İngiltere futbol piyasasına giriş yapma isteğinin yalnızca Liverpool ile sınırlı olmadığı, genel olarak bir futbol kulübü satın almayı planladığı belirtiliyor. Musk, sahip olduğu markalar olan Tesla, SpaceX ve X ile teknoloji ve eğlence sektöründe küresel bir hakimiyet kurmuş durumda. Liverpool’u satın alması halinde, bu hakimiyetini spor dünyasına da taşıyabilir. Elon Musk’ın bu olası hamlesi, Liverpool taraftarları arasında farklı tepkilerle karşılanıyor. Bazı taraftarlar, Musk’ın finansal gücünün kulübün başarısını artırabileceğini savunurken, bazıları ise kulübün ruhunun korunması gerektiği görüşünde.