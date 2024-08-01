Elon Musk, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun düello davetini resmi olarak kabul etti. Musk, "Başkan Nicolas Maduro'nun dövüş davetini kabul ediyorum. Nerede isterse birbirimize dalabiliriz" diye açıklamada bulundu.

İki taraflı anlaşma

Musk, düelloya dair iki önemli şart belirledi. "Eğer ben kazanırsam, Maduro Venezuela diktatörlüğünden istifa eder. Eğer Maduro kazanırsa, onu bedavaya Mars'a götürürüm" dedi. Bu açıklama, düellonun sadece bir fiziksel mücadele değil, aynı zamanda politik ve uzay yolculuğu açısından da büyük bir önem taşıyacağını gösteriyor.

Maduro'nun meydan okuması

Nicolas Maduro'nun, Elon Musk'a düello teklifi, dünya çapında büyük bir yankı uyandırmıştı. Maduro, Musk'ı Caracas'taki Poliedro etkinlik alanında bir bire bir hesaplaşmaya davet etmişti. Musk'ın yanıtı, bu düellonun ne zaman ve nerede gerçekleşeceğine dair merakları artırdı.

Düellonun detaylarına dair herhangi bir tarih veya yer bilgisi henüz açıklanmadı. Ancak, Musk'ın teklifi kabul etmesi, bu karşılaşmanın yakın gelecekte gerçekleşeceğini gösteriyor.