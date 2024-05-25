Yapay zekanın insan işlerini ele alacağını belirtti, ancak bunun kötü bir şey olmadığını vurguladı.

İşlerin yapay zeka tarafından yapılması

Musk, iyi senaryoda insanların işlerinin olmayacağını, istedikleri gibi hobilerle uğraşabileceklerini ve yapay zekanın istedikleri mal ve hizmeti sağlayacağını belirtti.

İnsanların hayatlarının bir anlamı olacak mı?

Ancak Musk'a göre, asıl mesele manada yatıyor. Bilgisayarlar ve robotlar her şeyi daha iyi yaparsa, insanların hayatlarının bir anlamı olacak mı? İnsanların yapay zekaya manalı bir şekilde katkıda bulunabileceğini düşündüğünü belirtti.

Evrensel yüksek gelir

Musk, bu senaryonun işlemesi için "evrensel yüksek gelir" gerektiğini belirtti ancak bu kavramın ne anlama geldiğini açıklamadı. Ayrıca, "evrensel temel gelir" ile farklı olduğunu vurguladı.

En büyük korkusu teknoloji

Musk, aynı konuşmada teknolojinin en büyük korkusu olduğunu ifade etti. Ayrıca, çocukların sosyal medya kullanımının kısıtlanması gerektiğini savundu ve yapay zekanın onları nasıl programladığını vurguladı.

Yapay zeka ve insanlık

Musk'ın girişimleri ve yapay zeka hakkındaki çıkarımlarıyla ilgili yorumlar yapılırken, teknoloji girişimlerinin insanlığı kurtarmayı vaat ettiği ve Musk'ın da aynı doğrultuda ilerlediği belirtildi.