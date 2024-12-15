Elon Musk, Twitter’ı satın alıp X’e dönüştürdükten sonra platformun gelir modelini güçlendirmek için çeşitli adımlar atıyor. Son olarak, X Premium abonelerine özel bir özellik test edilmeye başlandı. Bu yenilik, Premium üyelerin yalnızca diğer Premium kullanıcılar tarafından görülebilecek paylaşımlar yapabilmesini sağlayacak.

Premium aboneliğin avantajları neler?

X, Premium üyelerine sunduğu avantajları giderek artırmayı planlıyor. Şu an için yalnızca Premium üyelerin Grok, yapay zeka sohbet botunu sınırsız kullanabilmesi, 280 karakterden daha uzun tweetler atabilmesi ve içeriklerinden gelir elde edebilmesi gibi özellikler bulunuyor. Yakın gelecekte ise, Premium üyeler için yalnızca diğer Premium kullanıcıların görebileceği paylaşımlar yapılabilecek. Bu paylaşımlar, ücretsiz kullanıcılar tarafından görüntülenemeyecek.

Ücretsiz kullanıcılar için yeni kısıtlamalar

Bu gelişme, ücretsiz X kullanıcıları için dezavantajlı bir durum yaratacak gibi görünüyor. Artık en temel özelliklerden biri olan tweet görüntüleme, Premium abonelik gerektirebilir. Böylece, X, ücretsiz kullanıcılara belirli içeriklere erişim kısıtlaması getirerek, ücretli abonelik modeline daha fazla kullanıcı çekmeyi hedefliyor.

Test aşamasında ve yakında kullanıma sunulacak

Henüz genel kullanıma sunulmayan bu özellik, X tarafından test edilmekte. Ancak kısa süre içinde, hem mobil hem de web sürümünde "Premium abonelere özel tweet paylaşma" özelliği devreye girmesi bekleniyor. Bu yenilikle, X platformunda içeriklerin bir kısmı, ücretli abonelere özel hale gelerek, kullanıcılara daha kapalı bir deneyim sunacak.