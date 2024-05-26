xAI tarafından geliştirilen Grok’un çok daha güçlü olması için bir süper bilgisayar geliştireceği iddia edildi. Bu proje, şirketin yeteneklerini artırmada kullanılacak. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen bir yatırımcı etkinliğinde konuşan Musk, xAI’ın Grok’u eğitmek için özel olarak tasarlanmış projesini ele aldı. Buna göre 100 bin kadar yapay zeka çipine ihtiyaç duyacağını söyledi. Bu çipler Musk’ın “bilgi işlemin süper fabrikası” olarak adlandırdığı projede birbirine bağlanacak.

Editör: Sude Kula