Tesla'nın merakla beklenen hiper elektrikli modeli Roadster için Elon Musk önemli bir açıklama yaptı. Musk, X'teki bir paylaşıma verdiği cevapta, "Yeni Tesla Roadster'ın artık uçabileceğini" açıkça belirtti.

2025 yılında yollarda

Musk tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre, 2024 yılının sonunda seri üretim versiyonu tanıtılacak olan yeni Roadster, 2025 yılında yollarda olacak. Araç için "Üretim tasarımı tamamlandı ve yıl sonunda tanıtılacak, gelecek yıl ise sevkiyat hedefleniyor" açıklaması yapıldı.

"Buna benzer bir otomobil olmayacak"

Teknik özellikleriyle dikkat çeken araç, sadece 1,9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabilen üç motorlu ve dört çeker bir yapıya sahip olacak. Maksimum 400 km/s hızı ve tam 1.000 km menziliyle öne çıkan Roadster, 200 kWh batarya kapasitesi ve 10.000 Nm tork sunacak.

Ayrıca, SpaceX teknolojisiyle donatılmış özel bir sürümü ise sadece 1 saniyenin altında 0'dan 100 km/s hıza çıkabilecek. Musk, bu özel versiyon için "Buna benzer bir otomobil asla olmayacak, tabii buna da bir otomobil denebilirse" ifadesini kullanmıştı.

Musk'ın yaptığı açıklamalar, yeni Roadster hakkında büyük bir merak uyandırırken, aracın kontrol sistemiyle ilgili sorulan "Bir direksiyonu olacak mı?" sorusuna verilen cevap, "Modern jetlerin ya da uçakların kontrol edildiği gibi drive-by-wire temelli, yani tamamen elektronik olarak kontrol edilen bir kontrol altyapısı olacak" şeklinde oldu.