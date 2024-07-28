Elon Musk'ın transseksüel kızı Vivian Jenna Wilson, babasının kendisine yönelik tutumlarını eleştirerek, onun zalim ve narsist bir baba olduğunu ifade etti. 20 yaşındaki Wilson, çocukken eşcinsel ve feminen özellikleri nedeniyle babası tarafından umursamaz ve zalimce muamele gördüğünü belirtti.

Wilson'ın açıklamaları ve yaşadıkları

NBC News'e özel bir röportaj veren Wilson, Musk'ın kendisine soğuk davrandığını, çabuk öfkelendiğini ve narsist bir kişilik sergilediğini söyledi. Babasının, kadınsı özellikler sergilediği için kendisini rahatsız ettiğini ve daha erkeksi görünmesi için baskı yaptığını belirten Wilson, ilkokulda sesini kalınlaştırması için zorlandığını ifade etti.

Musk'ın açıklamaları ve tepkiler

Wilson'ın açıklamaları, Elon Musk'ın bu hafta başında kızının transseksüel kimliği hakkında yaptığı yorumlara yanıt olarak geldi. Kanadalı psikolog Jordan Peterson ile X platformunda canlı yayın yapan Musk, Wilson'ın bir "woke virüsü" tarafından öldürüldüğünü söylemiş ve cinsiyet onaylayıcı bakıma izin vermesi için kandırıldığını belirtmişti. Daha sonra X'te yaptığı yorumlarda Wilson'ın eşcinsel ve hafif otistik doğduğunu, ancak kız olmadığını iddia etmişti.

Wilson'ın tepkisi ve geçmişi

Wilson, babasının bu yorumlarının çizgiyi aştığını belirterek, 16 yaşındayken tedavisini kabul ettiğinde ne yaptığını bildiğini söyledi. Babasının milyonlarca kişiye yalan söylemesine izin vermeyeceğini ifade eden Wilson, medyanın dikkatini en son 2022 yılında adını değiştirmek için başvuruda bulunduğunda çekmişti. O dönemde, babasıyla herhangi bir şekilde akraba olmak istemediğini belirten Wilson, Perşembe günü NBC'ye yaptığı açıklamada babasıyla yaklaşık dört yıldır konuşmadığını ve onun tarafından tanımlanmayı reddettiğini belirtti.

Wilson'ın mesajı

Wilson, "Bir şeyi vurgulamak istiyorum: Ben bir yetişkinim. 20 yaşındayım. Ben bir çocuk değilim. Hayatım kendi seçimlerimle tanımlanmalı" diyerek, bağımsızlığını ve kendi kimliğini vurguladı.