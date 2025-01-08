Tesla araçları için kritik inceleme başlatıldı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Elon Musk’ın Tesla markasının popüler araçlarında yaşanan kazalar nedeniyle harekete geçti. Kullanıcıların araçlarını telefon uygulamasıyla uzaktan kontrol etmelerine imkan veren "Actually Smart Summon" özelliği, bir dizi kaza iddiasına yol açtı. Bu nedenle, yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracı detaylı bir şekilde incelenecek.

Kazalara neden Olan özellik: Actually Smart Summon

NHTSA'nın yaptığı açıklamada, Actually Smart Summon özelliğinin, kullanıcıların telefonları aracılığıyla araçlarını belirlenen bir noktaya yönlendirebilmesini sağladığı belirtildi. Ancak, bu özellik, bazı Tesla araçlarında kazalara yol açtı. Kazalar, aracın park halindeki araçları veya direkleri tespit edememesi nedeniyle meydana geldiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Kazaya sebep olan olaylar

Açıklamalara göre, dört kaza, Actually Smart Summon özelliğinin tespit hataları nedeniyle gerçekleşti. Kazalarda, araçların park etmiş araçlara ya da direklere çarptığı ve kullanıcıların, aracı durdurabilmek için yeterince zaman bulamadığı ifade edildi.

Hangi Tesla modelleri incelenecek?

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, incelenecek araç modelleri şu şekilde sıralandı:

2016-2025 Model S

2017-2025 Model 3

2020-2025 Model Y (Otonom Sürüş Özelliği ile)

Bu araçlar, Actually Smart Summon özelliğine sahip olan Tesla araçları arasında yer alıyor ve potansiyel olarak güvenlik riski oluşturuyor.

İddiaların araştırılması

NHTSA, bu araçlarda meydana gelen kazaların ardından Actually Smart Summon özelliğinin potansiyel hatalarını araştırmak amacıyla inceleme başlattı. Araçların, kullanıcıların uygulama üzerinden yönlendirdiği konumlara giderken çevresindeki engelleri tespit edememesi, bu kazaların ana sebeplerinden biri olarak gösterildi.

Sonuç ve olası sonuçlar

Tesla'nın, araçlarının güvenlik özellikleri ile ilgili yaşanan bu sorunu gidermesi bekleniyor. İnceleme sonuçları, araç sahiplerini ve Tesla’yı etkileyecek büyük değişikliklere yol açabilir. Bu süreçte, 2,6 milyon Tesla aracı için geri çağırma ve yazılım güncellemeleri yapılabilir.